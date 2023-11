Volley A2 femminile. Tra Montecchio-Cbf Balducci si gioca un match d’alta classifica

La capolista Cbf Balducci fa visita alla Ipag S.lle Ramonda Montecchio, seconda forza del girone B dell’A2 di volley femminile: appuntamento alle 17 di oggi (diretta Volleyball TV e Studio 7 TV canale 78 Marche). Fiesoli e compagne sono attese dall’ennesimo esame della stagione e non mancano di certo le motivazioni alle maceratesi: c’è da proseguire nella cavalcata inseguendo la nona vittoria e poi c’è da cancellare l’unico passo falso nel girone di andata avvenuto proprio alla prima giornata contro le venete. La Federazione pallavolo, la Lega pallavolo serie A femminile e la Lega pallavolo Serie A aaschile aderiranno alla "Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne" indetta dall’Onu con l’iniziativa "Un minuto di rumore". Rispondendo anche all’invito della Presidenza del Consiglio di promuovere il numero gratuito antiviolenza e stalking – il 1522 – la pallavolo italiana ha deciso di unirsi per fare la sua parte. Il minuto di rumore sostituirà quello canonico di silenzio e verrà osservato su tutti i campi di pallavolo in questo weekend di gare. Su tutti i campi di A1 e A2, la Lega pallavolo serie A femminile porterà avanti l’attività "Scarpette Rosse": due paia di scarpe rosse verranno posizionate accanto alle squadre schierate, per simboleggiare la totale condanna ad ogni forma di violenza contro le donne.

"Siamo al primo posto – dice Stefano Saja, coach della Cbf Balducci – ma il campionato è ancora lunghissimo: oggi c’è un altro passo da fare, molto importante ma non definitivo. Andiamo a casa di Montecchio che ha dimostrato di essere molto forte ma neanche imbattibile, visto che la settimana scorsa ha perso ad Olbia". Buonavita, tecnico di Montecchio, affida la regia a Roberta Carraro (ex Conegliano in A1) in diagonale con la schiacciatrice Linda Mangani, dopo aver perso per infortunio l’ex arancionera Giorgia Mazzon. Al centro la collaudata coppia Alexandra Botezat-Sara Caruso, in banda ci sono Alessia Arciprete e Sara Bellia. Il libero è Francesca Napodano, ex Cbf.