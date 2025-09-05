Volley A2 Femminile. Volley Modena promette bene. Un buon test contro AltaFratte

È positivo il risultato della prima amichevole stagionale del Volley Modena con Nuvolí AltaFratte Padova, ad un mese esatto dall’inizio della storica serie A2 femminile ritrovata: certo il 2-2 finale, con parziali di 25/22, 24/26, 24/26, 25/23 in quasi due ore di allenamento, è il classico risultato estivo, ma quello che conta sono i segnali che il nuovo tecnico Biagio Marone (nella foto) ha raccolto dalla prova delle gialloblù, per l’occasione prive, ma non per problemi fisici, di Nonnati, e Zironi. Il tecnico modenese ha potuto così ruotare un po’ tutte le ragazze, con un buon primo set dove Modena è partito subito forte nonostante un tentativo di rimonta finale delle patavine, mentre decisamente più equilibrati secondo e terzo set chiusi solo ai vantaggi, con il quarto parziale che ha avuto un andamento simile al primo. Mentre la prima squadra riprenderà gli allenamenti, per tornare in campo mercoledì prossimo con la VTB Bologna, la Lega Volley Femminile ha ufficializzato le squadre Under 16, tra cui quella del Volley Modena, che dal 20 al 21 Settembre parteciperanno al torneo Pink Gen, che nell’edizione 2025 sarà parte del progetto Sportability 2.0: nel suggestivo comprensorio di Capaccio-Paestum-Agropoli, in provincia di Salerno, si affronteranno Messina, Cuneo, Perugia, Altino e Volley Modena per la serie A, più una selezione campana, una cilentana, più PM Potenza e Bologna.

r.c.