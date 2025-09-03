Volley A2 Femminile. Volley Modena scende in campo. Test con il Nuvolì AltaFratte

Prima ad iniziare la preparazione, il 18 agosto, la matricola Volley Modena, neo promossa in A2 femminile, è anche la prima modenese a scendere in campo per una amichevole, pardon per un allenamento congiunto, questa sera dalle 18 al Palasport di Trebaseleghe (PD). Avversaria delle gialloblù di Biagio Marone il Nuvolì AltaFratte (PD), alla seconda stagione in A2, dopo l’ottimo settimo posto della passata stagione: la squadra veneta, affidata ancora all’esperto Marco Sinibaldi, è cambiata parecchio rispetto allo scorso campionato, praticamente più di metà delle giocatrici sono nuove, e tra le novità ci sono due modenesi, la 18enne centrale Sara Pedrolli dalla Moma Anderlini, e soprattutto la schiacciatrice Giulia Bozzoli, che l’anno scorso, con quasi 400 punti, ha ampiamente contribuito alla promozione in A2 del club modenese. La squadra del presidente Mirco Muzzioli ha recuperato anche le ultime due giocatrici, Benedetta Credi e Ludovica Zironi, e si presenta al completo. Non si sa però, se i due allenatori si accorderanno per una ’partita vera’, o se, come spesso accade all’inizio della preparazione, si giocherà con ’strane modalità’ tecniche; la curiosità di vedere la nuova squadra è tanta.

r.c.