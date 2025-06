Volley A2. Il bomber Gabriele Nelli resta in Toscana. Sarà ancora fulcro dell’Emma Villas Codyeco Lupi

Il bomber Gabriele Nelli resta in Toscana e giocherà nella Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Nato a Lucca in Toscana e residente nel comune di Fucecchio, il 31enne opposto è stato grande protagonista della scorsa stagione, dando un cospicuo apporto alla squadra. Dopo 11 campionati in Superlega, Nelli è sceso nella città del Palio, dove è stato il terzo miglior realizzatore in A2. Il bomber ha accettato di scendere a suo tempo in A2 per giocare con continuità e per essere un leader. Così ha fatto e continuerà a fare pure nella stagione 2025-26. L’anno scorso Nelli è stato fermo all’inizio per piccoli problemi fisici, subito superati, per poi diventare un punto di riferimento del team toscano dove si è ben inserito. "Sono molto felice di questa conferma – commenta Nelli. – La A2 sta diventando sempre più un campionato di alto livello. Ci sono tante squadre importanti ai nastri di partenza del prossimo torneo, penso ad esempio a Taranto, Brescia e Aversa. Credo che noi saremo competitivi. L’obiettivo sarà ancora quello di fare bene, con una squadra composta da alcuni giocatori esperti e anche da pallavolisti più giovani. Cercheremo di partire bene sin dalla preparazione, dovremo creare rapidamente il nostro gioco. Saremo una squadra con determinate qualità e caratteristiche al servizio, che potrà essere una delle nostre doti, così come il muro". Nella prossima stagione Nelli ritroverà coach Petrella, che era assistente allenatore quando giocava a Trento. "Abbiamo già lavorato insieme per due stagioni – afferma il pallavolista, – è una persona alla quale piace lavorare bene, è molto attento, vuole ritmi alti. Ho parlato con lui e ho parlato col presidente Giammarco Bisogno, so quanto credono in questo progetto. Rappresentare la Toscana, per un toscano come me, sarà molto bello. Sono contento di fare parte di questo progetto, ho voglia di togliermi delle soddisfazioni e non vedo l’ora di cominciare. La chiave sarà quella di mettere su un bel gruppo, svolgendo subito una buona preparazione".

Marco Lepri