Volley A2: il debutto stagionale, in amichevole, non sorride alle ragazze di coach Bendandi. La Clai sbatte contro Padova

CLAI IMOLA

1

ALTAFRATTE PADOVA

3

(22-25; 17-25; 16-25; 25-20)

CLAI IMOLA: Hoogers 9, Schena, Cavalli, Salvatori 1, Novello 8, Vecchi, Malik 12, Gambini , Romano, Osana, Foresi 1, Bulovic 9, Busolini 5. All. Bendandi.

La prima partita della Clai ha portato in dote una sconfitta: le ragazze di Simone Bendandi hanno perso al PalaRuggi da Padova con un secco 3-1. I due team si affronteranno anche in A2. Le venete sono apparse più avanti a livello di preparazione e pure sul piano del gioco, questo è un periodo dove i team fanno grandi carichi di lavoro. Altafratte, almeno per ora, ha dimostrato di avere più certezze rispetto alle biancoblù, è questo il verdetto emesso dal parquet del PalaRuggi. Ma era solo la prima amichevole, il primo test per capire a che punto è l’intero gruppo uscito rinnovato dall’ultimo mercato, servirà ancora un po’ di tempo per vedere Imola al meglio delle proprie potenzialità. In casa Clai ci sono tante cose da migliorare, e le prossime settimane serviranno a Bendandi per capire che dimensione può raggiungere la squadra.