Volley A2: la Conad riflette. "Dobbiamo migliorare nei dettagli»

Ancora una sconfitta al quinto set per la Conad, che mercoledì al Bigi ha sofferto un 3-2 contro l’Emma Villas Siena.

"Ci stiamo confrontando con squadre di alto livello, quindi qualcosa di positivo ci portiamo a casa – ha commentato Paolo Bonola, centrale giallorosso - Purtroppo sul punto a punto non riusciamo ancora a chiudere. Ci sono dei dettagli che dobbiamo migliorare, come l’essere meno altalenanti, però stiamo lavorando bene in settimana e si vede, per questo sono fiducioso". Filippo Pochini, libero ex Siena, ha visto una grande prova di carattere da parte dei suoi compagni di squadra: "Mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno, ci siamo meritati di arrivare al tie-break e per questo siamo stati bravi, abbiamo anche avuto qualche occasione per vincere, ma ce la siamo lasciati scappare".

Conclude Fanuli: "Il merito va a Siena, che è riuscita a portare a casa il risultato. Noi continuiamo a lavorare a testa bassa, con umiltà e grande disponibilità in palestra".

