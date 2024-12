Volley A2. La Conad si aggiudica il primo set. Pineto reagisce e vince il match

ABBA PINETO

3

CONAD

1

ABBA PINETO: Zamagni 15, Iurisci ne, Catone 4, Morazzini (L), Baesso 11, Kaislasalo 27, Molinari 2, Pesare, Di Silvestre 13, Presta 3, Favaro, Bulfon, Rampazzo, Calonico ne. All. Di Tommaso.

CONAD REGGIO EMILIA: Zecca (L) ne, Signorini ne, Gottardo 9, Porro 1, Guerrini, Strabrawa 7, De Angelis (L), Barone 8, Bonola 1, Ades ne, Gasparini 7, Alberghini ne, Suraci 17, Sighinolfi 6. All. Fanuli.

Arbitri: Merli e Vecchione.

Parziali: 23-25, 25-15, 25-20, 25-23.

Stop esterno della Conad (10), che a Pineto cede in 4 set all’Abba (14), non riuscendo a dare continuità alla vittoria interna con Cantù. Peccato perché, soprattutto nell’ultimo set, gli ospiti non riescono a sfruttare un vantaggio di 4 lunghezze maturato nella parte centrale e tornano a casa mani vuote.

Il primo parziale si decide punto a punto: è l’opposto polacco Stabrawa a firmare il break decisivo, mettendo a terra il pallone del +3, i padroni di casa provano a replicare salendo fino al 23-24, prima dell’errore in battuta di Rampazzo che regala il vantaggio agli ospiti. Pineto si riscatta al cambio di campo, con un crescendo notevole: la Conad resiste fino all’11-8, poi assiste impotente al monologo degli abruzzesi, bravi a salire fino al 24-14 con capitan Di Silvestre per poi, dopo un muro di Gasparini che vale il -9 agli ospiti, impattare grazie ad un altro errore dai 9 metri, quello di Bonola. Nel terzo parziale sono ancora i locali a prevalere, con un’accelerazione nel finale: il protagonista è Kaislasalo, che firma il 23-19 con 2 punti di fila, prima di trovare l’attacco vincente per il 25-20. Gasparini e compagni provano a riequilibrare la contesa salendo 12-16 nel quarto set, ma ancora una volta il finale sorride al Pineto: Zamagni, ex di turno, firma il 20-19, poi è Kaislasalo a firmare il suo 26° punto per il +2. Sul 23-22 Barone sbaglia il servizio e regala due match point, Suraci annulla il primo con un bell’attacco in diagonale, ma la difesa reggiana non può nulla sull’attacco dalla seconda linea di Di Silvestre, che chiude definitivamente i conti.