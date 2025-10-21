Volley A2. L’esordio è negativo per la Codyeco Lupi

E’ amara la prima di campionato per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena, la squadra frutto della fusione fra i sodalizi della città del Palio e Santa Croce. L’esordio, al Pala Volley Santa Maria di Pineto, in provincia di Teramo, contro la locale compagine abruzzese, ha visto i rossoblù soccombere per 3-0. L’inizio non è andato secondo le aspettative della scorsa estate con la certezza, da parte della dirigenza, di aver costruito una squadra competitiva e ambiziosa. Il netto e sfavorevole risultato conseguito, viene fatto presente nell’ambiente della compagine toscana, maschera però i primi due set, combattuti fino all’ultimo punto, nel corso dei quali i ragazzi di coach Francesco Petrella, sono partiti in vantaggio ambe due le volte, facendosi superare solo nelle fasi finali dalla più convinta compagine adriatica: 25-23 e 25-21. Nel terzo parziale il divario fra le due contendenti è apparso molto più netto, con Pineto a dettare il ritmo, senza lasciare spazi a Randazzo e compagni, attaccati al parziale fino al 13-12 per i padroni di casa. Questi, dopo aver allungato il passo, sono stati micidiali al servizio con l’ex biancorosso Allik, autore di due aces e di altre esecuzioni che hanno mandato in tilt la ricezione rossoblù, togliendo definitivamente efficacia agli ospiti. La terza frazione si è chiusa con gli abruzzesi vittoriosi per 25-17.

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena è scesa in campo con Hoff-Nelli, Compagnoni-Ceban, Randazzo-Benavidez e Piccinelli libero. Pineto ha schierato tanti ex "lupi" come Krauchuk, Di Silvestre e Allik, alquanto ispirati. Pineto è parso solido in battuta e attento in ricezione, martellando soprattutto quando i toscani hanno accusato momenti di incertezza. Coach Petrella ha così dichiarato: "Domenica prossima con Catania ci aspetta un‘altra battaglia che vogliamo chiudere con un risultato diverso. Abbiamo bisogno di tutte le persone che verranno a sostenerci. L’incoraggiamento è importante per rialzarci tutti insieme, in un campionato lungo e difficile per tutti".

Marco Lepri