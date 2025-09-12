Volley A2 maschile. Macerata, in questi giorni tanto lavoro in palestra

Sono giorni di lavoro per Banca Macerata Fisiomed che sta gettando le basi per il campionato di A2 di volley maschile, al momento manca solo Rusi Zhelev che sarà a disposizione dello staff dopo i Mondiali della Bulgaria. Da giovedì della passata settimana si sta invece allenando con la squadra il bulgaro Karyagin. Ora il lavoro è proiettato al potenziamento muscolare, aspetto fondamentale per una condizione solida e duratura nella stagione. A guidare le operazioni è Gianluca Paolorosso, punto di riferimento storico dello staff tecnico capace di adattare con precisione ogni programma alle esigenze individuali degli atleti. "Il ritorno dalle vacanze è stato positivo: i ragazzi – dice – sono stati abbastanza ligi alle indicazioni assegnate. Non siamo al 100%, ma sono soddisfatto di come li ho visti finora. Naturalmente c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto in questa fase iniziale". I giocatori sono stati coinvolti fin dalla fase di preseason, ricevendo indicazioni specifiche già prima del raduno ufficiale: una scelta che ha permesso al gruppo di presentarsi pronto e ricettivo già dai primi giorni di allenamento. "Il nostro focus – spiega Paolorosso – è quindi su un buon volume di lavoro, abbinato a intensità e qualità, che speriamo di migliorare giorno dopo giorno, sia in sala pesi che sul campo".