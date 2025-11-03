Volley A2. Pordenone è troppo forte. La Villas Codyeco deve arrendersi

PRATA PORDENONE

3

E.V.C.L. SIENA

0

PRATA PORDENONE: Alberini 1, Gamba 19, Scopelliti 1, Katalan 7, Ernastowicz 11, Terpin 11, Benedicenti (L), Meneghel, Aiello (L) n.e, Fusaro n.e, Pillon n.e, Umek n.e, Sist n.e, Bruno n.e. All: Di Pietro.

E.V.C.L. SIENA: Hoff 2, Nelli 8, Compagnoni, Ceban 5, Randazzo 11, Benavidez 9, Piccinelli (L), Rocca 4, Mastrangelo, Bragatto n.e, Bini (L) n.e, Matteini n.e, Baldini n.e, Maletaj n.e.. All: Petrella (nella foto).

Successione set: 25-20; 25-20; 25-17.

Batt. sbagliate Prata: 14; Aces: 2; Muri: 5.

Batt. sbagliate Siena: 17; Aces: 7; Muri: 6.

PORDENONE - Fa valere il fattore campo e la maggior forza la compagine friulana che vince, convincendo, contro la Emma Villas Codyeco Lupi Siena. I "Passerotti" piegano i toscani per 3-0 con punteggi netti: 25-20, 25-20, 25-17. E’ l’opposto di casa Gamba, il dominatore con 19 punti all’attivo, spesso esaltato dalla regìa di Alberini che ottiene tanto pure dal veterano Terpin e dal polacco Ernastowicz. Girano a dovere anche i centrali Katalan e Scopelliti, questi soprattutto al servizio. I suoi filotti mettono spesso a disagio la ricezione di coach Petrella. Nel ruolo di libero Benedicenti viene confermato dopo le recenti buone prove. La gestione del servizio dei friulani inguaia la ricezione rossoblù con il regista Hoff che si rivolge soprattutto sugli esterni. Nelli (8 punti) viene ben marcato, Benavidez è alterno, come pure Randazzo. Prata, dopo un inizio equilibrato, comanda sempre in ogni set. Nel primo i gialloblù prendono il largo dal 19-17 in poi. Nel secondo dal 19-19 in avanti, mentre il terzo non è mai in discussione. Dal 12-6 al 20-13 il passo è breve. I senesi conquistano solo 17 punti, chiudendo con lo stesso risultato a sfavore di Pineto.

Marco Lepri