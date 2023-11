Volley A2, quinto successo in altrettante gare giocate. Grottazzolina da favola, Ortenzi si gode il momento:: "I ragazzi sono consapevoli di avere i mezzi giusti»

Quinta meraviglia stagionale consecutiva per la Yuasa Battery che si impone 3-1 in casa di Castellana Grotte e consolida il primato, dopo una gara sempre condotta e gestita al meglio con l’unica eccezione del secondo parziale ceduto ai vantaggi. "E’ stata la partita che ci aspettavamo – sottolinea coach Massimiliano Ortenzi –. Nel primo set abbiamo approcciato molto bene gestendo al meglio un bel vantaggio che ci siamo presi. Nel secondo abbiamo sbagliato un po’ troppo, soprattutto al servizio nella parte finale del set, e abbiamo avuto un piccolo passaggio a vuoto che ci è costato caro, dettato forse dalla fretta eccessiva di chiudere alcune situazioni. Poi nel terzo e quarto i ragazzi si sono rimessi in riga e oltre al vantaggio arriva anche l’entusiasmo e tutto diventa meno complicato. I ragazzi sono consapevoli di avere mezzi e risorse per risolvere i momenti più difficili della partita, dobbiamo capire che non c’è bisogno di avere fretta di fare le cose perché spesso ci mettiamo da soli in situazioni scomode e non dobbiamo". Tra i protagonisti il centralone Andrea Canella: "Quando la ricezione è efficiente Manuele (Marchiani, ndr) riesce a servire bene e giocare per tutti. Il mio obiettivo personale è di far un buon campionato e di portarci a casa qualche bella soddisfazione. Vincere aiuta tantissimo, è scontato, ma siamo comunque uno spogliatoio molto compatto e avere un gruppo così unito sono certo che potrà aiutarci anche nel momento in cui si dovesse arrivare una sconfitta. Spero non accada mai".

Roberto Cruciani