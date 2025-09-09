Volley A2 Sabato 20 settembre il primo test. Emma Villas pronti per Ravenna

Il primo appuntamento del precampionato per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena sarà a Ravenna sabato 20 settembre. È saltato il primo test, sabato scorso a Perugia, contro gli umbri della Sir Safety, campioni d’Europa. Il primo confronto per i rossoblù di coach Petrella sarà quindi a Ravenna, contro una diretta concorrente del prossimo campionato di A2, formazione che pochi mesi fa ha affrontato la stessa Siena nei quarti di finale play-off.

Il 27 e 28 settembre la compagine del presidente Gianmarco Bisogno sarà invece impegnata in casa per il torneo di Santa Croce, già Memorial Giancarlo Parenti. Altro impegno casalingo sarà poi martedì 1°ottobre contro San Giustino, militante in A3. Infine, gli ultimi due confronti del precampionato, che vedranno i toscani impegnati contro Macerata, altra prossima avversaria nel torneo di A2: mercoledì 8 ottobre nelle Marche e domenica 11 al PalaParenti.

Poi sarà campionato, con l’esordio di domenica 19 ottobre a Pineto degli Abruzzi, avversario scomodo. "Stiamo lavorando molto bene in questa prima fase – dice il regista Porro -. Vedo grande disponibilità da parte della squadra, fattore molto importante nel gruppo. Sono tornato carico, dagli impegni con la Nazionale Under 19 con la quale ho partecipato ai Mondiali. Ho voglia di vivere una grande stagione, il livello degli allenamenti è alto".

"C’è un buon ritmo negli allenamenti – rileva il vice regista Bragatto – . Sono felice di essere qui, credo che potremo raggiungere buoni traguardi". Infine, ecco le impressioni del centrale Ceban: "Le prime sensazioni sulla fase di preparazione sono ottime. Mi pare un buon gruppo, ci troviamo bene insieme. Credo che l’unione tra Siena e Santa Croce darà ottimi frutti".

Marco Lepri