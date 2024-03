Volley A3. "Banca Macerata ha perso per una manciata di palloni»

"A Fano abbiamo perso per una manciata di palloni e ci sono mancati un po’ di cinismo e determinazione". È l’analisi di Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, sulla sconfitta 3-0 a Fano nel derby di A3. "Forse – aggiunge – nei momenti cruciali eravamo un po’ troppo tesi e nervosi, ecco spiegato qualche errore di troppo nelle fasi determinanti. Il 3-0 finale è un risultato bugiardo perché è stata una gara equilibrata". È la prima volta che i maceratesi non hanno vinto nemmeno un set. "In una stagione ci sono quelle partite in cui va tutto storto. Sul 28-28 l’arbitro ha fischiato una palla che avevamo difeso, un’altra volta il salvataggio miracoloso sulla schiacciata di Bara Fall si è trasformato in un assist per un giocatore locale. Sono quelle piccole cose che vanno storte nei momenti cruciali". Ma ora c’è da voltare pagina senza dimenticare che Macerata è in vetta. "È impensabile – osserva Vullo – che si possa disputare un torneo così difficile vincendo sempre. Per una manciata di palloni abbiamo perso in trasferta una partita contro un’ottima formazione, non è il caso di fare drammi ma di restare sereni analizzando con attenzione gli aspetti psicologici del match e cercare di capire come trasformare la tensione in carica agonistica e non in nervosismo". Nel weekend il l’A3 si ferma per la Coppa Italia e la squadra di coach Castellano potrà prepararsi per il 10 marzo quando alle 19 al Banca Macerata giocherà Marcianise in un match che potrebbe dare la certezza matematica del primo posto a tre turni alla fine della regular season.