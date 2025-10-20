Volley A3 Maschile. La Stadium cade contro Mantova. Ma è un risultato troppo severo

farmamed mantova

3

stadium mirandola

1

(27/25 25/17 23/25 25/22)

FARMAMED GABBIANO MANTOVA: Baldazzi 20, Baciocco 17, Andriola 8, Selleri 3, Pinali 18, Simoni 8, El Moudden (L1), Guerriero, Zanini, Gola, Maiocchi, n.e. Cremonesi, Sommavilla (L2), Toajari; all: Radici.

STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 7, Sitti 1, Maletti 8, Scaglioni 3, Spagnol 15, Galliani 19, Catellani (L1), Storchi, Schincaglia, Flemma 6, Grue 2, n.e. Rustichelli (L2), Egwaoje, Montaggioli; all.: Bicego.

Arbitri: Spinnicchia Giorgia (CT) – Sabia (Mezzocorona/TN).

Note: Durata set 33’ 25’ 31’ 28’ per un totale di 117; Mantova 74 su 100 (B.S. 18, Vinc. 8, Muri 13, E.P. 10), Stadium 61 su 89 (B.S. 17, Vinc, 2, Muro 8, E.P. 9).

Inizia purtroppo nella tradizione, con una sconfitta, la terza esperienza della Stadium Mirandola nella A3 di pallavolo maschile, ma rispetto alle volte precedenti, c’è tanto rammarico per una battuta d’arresto che ci può stare, ma che punisce troppo severamente ragazzi di Bicego: almeno un punto sarebbe stato giusto portarlo al di qua del Po, per come la squadra mirandolese ha complessivamente affrontato un avversario esperto e soprattutto più cinico.

Per tre set su quattro, ma per assurdo anche nel secondo, l’unico perso nettamente, la Stadium era sempre riuscita a scavarsi vantaggi importanti, regolarmente però vanificati da troppi errori in una battuta poco efficace, e da un attacco troppo balbettante, che spesso si è schiantato sul muro di casa. Peccato soprattutto nel quarto set, ben giocato dai gialloblù che sembravano aver trovato la quadra con l’inserimento di Flemma al posto di un Maletti troppo altalenante, e del giovanissimo Grue al posto di uno Scaglioni efficace a muro, ma evanescente, anche se poco servito in attacco: sul 19-16 per Sitti e compagni sembrava che il tie break fosse una certezza, ma ancora una volta in casa Stadium si è spenta la luce, e con un break di 0-5 Mantova ha ribaltato parziale e partita, vista la tardiva reazione dei mirandolesi, che si arrendono al secondo match ball. Qualcosa di buono rimane tra le dita, ma è poco, e bisogna subito a mettere fieno in cascina per una salvezza che passa sicuramente, da un maggior cinismo nei momenti decisivi dei set.

Riccardo Cavazzoni