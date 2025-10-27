Volley A3 Maschile. Stadium Mirandola, sono punti pesantissimi

Stadium Mirandola 3San Donà 1(19/25 27/25 25/23 27/25)

STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 10, Sitti 4, Maletti 14, Scaglioni 5, Spagnol 2, Galliani 22, Catellani (L1), Flemma 15, Storchi, Schincaglia, Grue, n.e. Rustichelli (L2), Egwaoje, Montaggioli; all.: Bicego.

PERSONAL TIME S.DONÀ: Marzorati 8, Bellucci 10, Cunial 12, Lazzarini 11, Barbon 13, Federici 23, Paludet (L1), Garra 4, Salvador 1, Grespan, n.e. Zilio, Filippelli, Zanatta (L2), Puntar, All.: Rigamonti.

Arbitri: Pasin – Dell’Orso.

Note: Durata set 27’ 37’ 35’ 34’ per un totale di 133’; Mirandola 72 su 98 (B.S. 6, Vinc. 1, Muri 10, E.P. 10), S.Donà 82 su 98 (B.S. 14, Vinc, 7, Muro 6, E.P. 12).

MIRANDOLALa Stadium rispetta la tradizione, che la vuole vincente all’esordio casalingo in categoria, ma deve sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa tre punti pesantissimi, sia sul piano tecnico, che su quello psicologico.Il modo in cui la squadra di Bicego ha riagguantato la partita partendo dal 18-22 di un secondo set che la vedeva già sotto 0-1 dopo un primo set tutto all’inseguimento, la dice lunga sulla grinta che sembrano sfoderare i gialloblù. Sempre a proposito del tecnico mirandolese, gli va riconosciuto il merito di aver avuto il coraggio di spedire in panca uno Spagnol irriconoscibile, e finanche dannoso, optando per un coraggioso utilizzo di un monumentale Galliani come opposto, che ha dimostrato di essere il vero valore aggiunto della squadra. Tutta la formazione però si è espressa su livelli elevati, con Sitti che ha gestito con lucidità tutte le sue "bocche da fuoco", mandandone quattro su cinque in doppia cifra.

Riccardo Cavazzoni