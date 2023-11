Volley A3 Maschile. Stadium Mirandola, questo è un capolavoro. La legge del PalaSimoncelli condanna Motta

stadium

3

motta

0

(2826 2514 2518)

STADIUM : Nasari 9, Rustichelli R. 6, Albergati 19, Rossatti 9, Bombardi 14, Quartarone, Rustichelli M. (L1), Bevilacqua, Scaglioni, Scita, n.e. Capua, Gozzi (L2), Canossa, Schincaglia; all.: Mescoli.

PALLAVOLO MOTTA DI LIVENZA: Mian 16, Bortolozzo 4, Mazzotti 8, Mazzon 5, Luisetto 2, Caton2 1, Santi (L1), Saibene 4, n.e. Nardo, D’Annunzio, Lazzaro (L2), Bulfon, arienti, Morabito; all.: Zanardo.

Arbitri: Cavicchi – Galletti Denise.

Note: Durata set 35’ 25’ 28’ per un totale di 88’; Stadium 57 su 78 (B.S. 12, Vinc. 8, Muri 10, 2^ L. 5, E.P. 6); Motta 40 su 58 (B.S. 11, Vinc. 4, Muri 3, 2^ L. 6, E.P. 10).

Capolavoro della Stadium, che conferma la regola del PalaSimoncelli schiantando con un sontuoso 3-0 Motta di Livenza, una delle formazioni più accreditate del girone: i lampi che si erano visti nella sfortunata trasferta di Belluno, si sono trasformati in certezza in una gara che la squadra di Mescoli ha dominato sul piano tecnico, e su quello psicologico, aggiudicandosi di forza un primo set che ha spaccato la partita, e sciolto le certezze degli ospiti, troppo fallosi in fase conclusiva. È anche vero però che la Stadium ha potuto sfruttare su un Albergati quasi immarcabile in attacco, ed un Bombardi implacabile a muro, sulle cui mani di sono spente le velleità degli accreditati Mian e Mazzotti. Il primo set inizia con un balletto, o un incontro in punta di fioretto, punto a punto fino al 20 pari, che gli ospiti ribaltano con un break di due punti, a cui la Stadium risponde con un controbreak di tre, ribaltato dai verdi che vanno al primo set ball con un manifuori di Saibene. È qui che si vede come sia cambiata la Stadium che nelle gare precedenti in simili situazioni si spegneva, ed invece oggi non molla di un centimetro, e proprio con l’opposto gialloblù, sceso in campo febbricitante, chiude il set, ed apre un’altra partita, una gara in si vede in campo solo la Stadium che vince un secondo set in scioltezza, ed un terzo faticando un pochino solo nelle fasi conclusive, ma trovando, con un lucidissimo Quartarone, l’arma vincente in Federico Bombardi, a chiudere di fatto la partita con un sontuoso muro su Luisetto.

Risultati: Savigliano – Brugherio 3-0; Mantova - Salsomaggiore 3-0; Bologna – Sarroch giocata ieri sera; Stadium Mirandola - Motta 3-0; Garlasco – Acqui Terme 0-3; S.Donà - Belluno 3-1; Riposa: CUS Cagliari.

Classifica: S.Donà (4) punti 10, Mantova (3) 9, CUS Cagliari (3), Savigliano (3), Stadium Mirandola (4) e Belluno (4) 6, Bologna (3) ed Acqui Terme (4) 5, Motta (4) e Garlasco (4) 4, Brugherio (4) e Sarroch (3) 3, Salsomaggiore (3) 1. Tra parentesi le partite giocate

Riccardo Cavazzoni