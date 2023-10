Volley A3 Maschile. Una Stadium Mirandola carica va a Belluno . L’obiettivo è trovare continuità di risultati

Con una classifica cortissima dopo due giornate, riparte la serie A3 di pallavolo maschile, che vede la Stadium Mirandola, corroborata dalla bella vittoria interna su Brugherio, salire a Belluno.

Novità. Archiviata una stagione anonima, a Belluno si si è cambiato molto per provare a cambiar passo, ma come molte altre squadre, per il momento non è che i cambiamenti abbiano inciso più di tanto, ma di fatto la squadra deve ancora trovare la propria identità: sulla carta i pericoli non mancano, a partire dall’opposto di origini modenesi Fabio Bisi, elemento da più di tremila punti in serie A, che gioca in diagonale con il regista Filippo Maccabruni, il talentuoso Schirò alla mano con il polacco Bucko, una stagione a Verona in A1 un po’ di tempo fa, Antonaci e Stufano al centro con i 19enne Simone Orto, fresco di Scudetto Under 19 con Ravenna, come libero. Belluno è reduce da una secca sconfitta contro Garlasco, maturata dopo un buon inizio, e con percentuali interessanti in tutti i fondamentali. La Stadium, come Belluno, ha vinto in casa, e perso fuori, e sale alla Spes Arena a caccia di una continuità che sarebbe basilare per avviare definitivamente la stagione: come i veneti, i gialloblù devono trovare la quadra definitiva del proprio gioco, ma già il ritorno definitivo di Albergati ha consentito alla Stadium di mostrare una faccia diversa rispetto all’esordio. "Il campionato si sta rivelando molto livellato, - conferma il tecnico modenese Marcello Mescoli, - e tutte le trasferte saranno insidiose, con le prime più spinose in assoluto: in un campionato bilanciato come questo, la differenza tra un biglietto playoff e una salvezza al cardiopalma sarà senza ombra di dubbio questione di pochi punti." Il tecnico modenese non lamenta problemi di formazione, Bombardi titolare al centro: partita in diretta, a partire dalle 18, sul canale YouTube della Lega Volley.

Programma: Salsomaggiore – Bologna 0-3; Motta – Garlasco 3-2; Sarroch – Mantova 1-3; Belluno - Stadium Mirandola; Brugherio – S.Donà; Acqui Terme – CUS Cagliari; Riposa: Savigliano.

Classifica: Mantova (2) punti 6, S.Donà (2) e Bologna (3) 5, , Motta (3) e Garlasco (3) 4, Acqui Terme (1), Belluno (2), Savigliano (2), Stadium Mirandola (2), CUS Cagliari (2) e Sarroch (3) Brugherio (2) 2, Salsomaggiore (3) 1. Tra parentesi le partite giocate.