Volley A3. Segnali di vita, ma la Geetit resta sul fondo

(25-22, 22-25, 21-25,

25-20, 18-20)

GEETIT BOLOGNA: Sitti 2, Sacripanti 25, Giampietri 11, Listanskis 33, Donati 3, Ronchi 5, Brunetti (L1); Aprile, Omaggi (L), Ronchi 1, Brunetti (L); Serenari 0, Minelli . Non entrati: Maletti (L2), Aprile, Faccani, Baciocco, Bernardis. All. Guarnieri.

NEGRINI CTE ACQUI TERME: Baratti 2, Cester 15, Martino 25, Graziani 16, Esposito 15, Perassolo 5, Martina (L1); Corrozzatto, Morchio 1, Bettucchi, Stamegna 3. Non entrati: Russo (L), Garra, Russello, Passo, D’Onofrio, Fois. All. Rizzo.

Arbitri: Dell’Orso e Lentini.

Segnali di vita dal pianeta Geetit: non bastano però per ritrovare la vittoria. Anzi la striscia negativa si allunga a sei ko consecutivi e la classifica peggiora: Bologna scende al terzultimo posto, sorpassata da Garlasco, nel giorno in cui torna a muovere la classifica strappando un punto per nulla scontato con la quarta in classifica.

Il tutto senza Maletti, Aprile, Baciocco (tutti in panchina per onor di firma) e Omaggi. Senza quattro titolari, la Geetit vince il primo set e trascina Acqui al tie break, perso in volata, scoprendo in Listanski e Sacripanti dei leader nel momento di difficoltà, con il baby Ronchi titolare in banda e l’opposto di riserva Donati a sacrificarsi al centro, cogliendo pure due muri. E’ un punto che vale un sorriso: ora l’obiettivo è recuperare gli infortunati per lo scontro salvezza con Garlasco del fine settimana.

Le altre gare: Moyashi Garlasco-Stadium Mirandola 3-1, Wimore Salsomaggiore Terme-Sarlux Sarroch 2-3, Personal Time San Donà di Piave-Monge Gerbaudo Savigliano 1-3, Cus Cagliari-Pallavolo Motta 3-0, Gabbiano Mantova-Belluno 3-0. Ha riposato: Gamma Chimica Brugherio.

La classifica: Mantova 29; San Donà di Piave 27; Belluno 19; Acqui Terme 20; Savigliano 19; Cus Cagliari 18; Motta 13; Sarroch 12; Garlasco 10; Mirandola, Geetit Bologna 9; Brugherio 7; Salsomaggiore 5.

Marcello Giordano