Volley Academy. Vivaio in crescita

Il settore giovanile della Volley Academy ha accolto tante ragazze appassionate di pallavolo e ne sono espressione le due squadre under 16 che disputano il campionato di categoria nei gironi A e C. Le due formazioni, che prendono i nomi di Abet Tech – A e Abet Tech – B, sono seguite dalla coach Cinzia Destro. "Sono contenta di questa opportunità. Disponiamo – dice il tecnico Destro – di 30 ragazze che sono state divise in due gruppi: la squadra A ospita le giocatrici con maggiore esperienza mentre la B quelle che hanno iniziato da poco. Abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale, per rassicurare le ragazze sulla divisione in due gruppi e oggi tutte si allenano contente. Facciamo tre allenamenti a settimana, inoltre alcune della squadra A si aggiungono a rotazione ad un allenamento e alle gare della Seconda Divisione; ugualmente alcune dell’under 14 si uniscono all’under 16 B. Così diamo maggiori possibilità di fare esperienza alle ragazze".

Il giovane coach si sofferma sull’inizio di stagione delle due formazioni e indica quali sono i prossimi traguardi. "Ci diamo obiettivi a breve termine, a partire – spiega Cinzia Destro – dall’aiutare le ragazze ad esprimere il proprio gioco, a migliorare allenamento dopo allenamento. Sappiamo di dover affrontare formazioni più rodate, in questa fase stiamo facendo particolare attenzione nel migliorare la gestione degli errori e dei momenti di difficoltà all’interno delle partite, sono tutti aspetti che cresceranno nel corso della stagione, giocando ed accumulando esperienza".