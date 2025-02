Volley: al palasport alle 17,30. 4 Torri sfida la prima della classe. L’obiettivo è scalare altre posizioni

Terza giornata del girone di ritorno: la 4 Torri torna di nuovo di fronte al proprio pubblico per affrontare oggi la capolista Tmb Monselice (si gioca al palasport alle 17.30). Guardando all’ultimo periodo, è la 4 Torri ad arrivare meglio a questa sfida: tre le vittorie consecutive nelle ultime tre partite, mentre i padovani sono reduci da due 3-0 ottenuti a Gorizia e contro Carnio.

Guardando alla classifica però, è evidente come il Tmb stia cercando la fuga decisiva per mettere le mani sul primo posto. L’allenatore Guglielmo Cicorella può contare su buone individualità nel sestetto titolare, ma anche su giocatori che escono dalla panchina e possono imprimere una svolta alla partita.

Dall’altra parte, la 4 Torri si presenta oggi in salute e con tutti i giocatori a disposizione, anche se in settimana si è verificata qualche assenza dovuta a malanni stagionali. Non è lo scontro che poteva decidere il campionato, come poteva essere nelle aspettative di tutti gli appassionati ferraresi, però rappresenta sempre una bel confronto.

"Si tratta della prima in classifica non a caso – le parole dell’allenatore granata Bobby De Marco –, è una squadra molto continua nel rendimento, che sbaglia poco e tiene un buon ritmo gara. Con individualità importanti. Noi veniamo da tre vittorie consecutive e abbiamo recuperato un po’ tutti gli infortunati. E’ il momento migliore per sfidare la capolista. Sono convinto che come squadra non siamo inferiori: probabilmente sbagliamo qualcosa in più durante le partite".

Per quanto riguarda le iniziative collaterali alla partita, ricordiamo il Carnevale degli animali: un momento speciale che unisce la magia dello sport alla creatività dei più piccoli. Grazie alla preziosa collaborazione con FEshion Eventi e Il Bosco delle Meraviglie - Ferrara, nasce questo evento interamente dedicato alla grande famiglia 4 Torri. Appuntamento alle 16.30 per un mix di attività dedicate al Carnevale, agli animali e alla musica, ispirate alla storia “Il Carnevale degli Animali” e all’ omonima composizione musicale di Camille Saint Saëns. L’ingresso al palasport è gratuito.