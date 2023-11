Volley. Ama San Martino pigliatutto: vincono le squadre di Serie B e C maschile, di C e D donne

Buona giornata per il volley reggiano a partire dalla serie B e stupenda per San Martino che vince in B e in C maschile, in C e in D femminile.

B. Sales Piacenza-Ama San Martino 0-3 (13, 20, 17) con pratica sbrigata in poco tempo dai ragazzi di Cervi: a referto Zambelli 7, Brizzi 12, Santini 2, Ghelfi 15, Cassandra 10, Righi 5, Bonfiglioli (L), Ghilotti 2, Borsetti, Fregni (2L), Zappalà, Caffagni, Morselli. Ora l’Ama è sesta.

B1 femminile. Mosaico Ravenna-Tirabassi & Vezzali 1-3 (18-25 18-25 25-17 18-25). Campagnola parte benissimo e va sul 2 a 0, cede il terzo set, ma poi si riprende con personalità ed è quinta.

B2 Femminile. Fossato-Wimore Cvr 1-3 (27-25 22-25 15-25 23-25); più o meno lo stesso discorso per il Cvr di Augusto Sazzi che cede ai vantaggi il primo, ma poi chiude con grande determinazione. Brunfranco 18, Saccani 17, Barbero 15. Oggi è settima pari all’Arbor, ma a soli 4 punti dalla prima. Unica reggiana sconfitta in B è l’Arbor Interclays Itarca che ad Arezzo perde 3 a 0 (25-16 30-28 25-14) dallo Ius.

C maschile. Vigili del Fuoco-RCL Bastiglia 1-3 (22-25 25-23 19-25 14-25); Ama-Ies Sassuolo 3-0 (22, 20, 11), Everton-Fabbrico 3-1 (25-22 25-19 20-25 25-16). Everton seconda, Ama quarta, ma con una partita in meno.

C femminile. Nel girone A, VAP Piacenza-Energee3 Giovolley 3-0 (tutti i set 25-18), Jovi-Cus Parma 3-1 (25-23 25-20 18-25 25-18), Everton-Volley Modena 3-2 (25-27 25-20 22-25 25-19 15-12). La Jovi, sesta, è la migliore delle reggiane. Nel B, reggiane travolgenti: Lib. Fiorano-Reggio Revisioni Rubierese 1-3 (22-25 22-25 25-21 17-25), con le ragazze di Chiara Arlandini che continuano a non far prigionieri, in testa alla classifica con 15 punti in 5 incontri. Basser Ravarino-Ama San Martino 0-3 (15, 18, 19) con la truppa di Davide Verzelloni, seconda ex aequo.

Claudio Lavaggi