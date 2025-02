Volley Appennino Territoriale. Massa Carrara vince il titolo

L’Under 17 della Pallavolo Massa Carrara (nella foto) ha dominato il campionato di categoria aggiudicandosi il titolo territoriale dell’Appennino Toscano. Quella della squadra allenata dall’esperta Silvia Angelini è stata una cavalcata trionfale culminata nella finale vinta al palazzetto dello sport di Borgo a Mozzano contro l’Avis Volley Pistoia per 3 a 1. I massesi erano stati straripanti già nella prima fase, conclusa in testa a punteggio pieno con 8 vittorie e nessun set perso. Ai quarti ed in semifinale gli apuani si sono sbarazzati prima della Libertas Ponte a Moriano e poi Delfino Pescia, con partite d’andata e ritorno vinte anche queste 3 a 0.

La finale ha visto un primo set tirato risolto 25 a 22 mentre nel secondo la Pallavolo Massa Carrara ha accusato le condizioni critiche di un paio di giocatori (Gallo e Nobile) e l’assenza di Bennati perdendo il suo primo e unico set (18-25) ma si è prontamente ripresa con una grande reazione di gruppo che ha portato a degli inequivocabili 25-11 e 25-16. Il sestetto base era composto dal palleggiatore Lorenzo Gallo (vice capitano), dall’opposto Filippo Bosi, dagli schiacciatori Marco Molini ed Andrea Falsone, dai centrali Giovanni Orlandini (capitano) e Michele Nobile e dal libero Giacomo Bacinelli. Sono entrati il palleggiatore Tommaso Ghio, lo schiacciatore Francesco Frugoni ed il centrale Luca D’aniello. Il roster è completato da Gabriele Bove (S), Michelangelo Marchi (O), Giacomo Ambrosi (P), Gianmaria Della Pina (C) e Pietro Bennati (C).

Gianluca Bondielli