Volley: apuani sconfitti secondo copione a Pontedera dai Lupi. Per metà gara regna l’equilibrio. Ora il turno di riposo. Massa Carrara si arrende alla capolista

LUPI PONTEDERA

3

MASSA CARRARA

0

GRUPPO LUPI PONTEDERA: Lazzeri, Lusori, Molesti, Barbone, Capponi, Taliani, Miglietta, Pozza, Bergoli, Pantalei, Lazzeroni, Borghi, Menichini. Coach: Michele Bulleri.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Rustighi, Mosca, Marini, Lazzeri, Lucarelli, Passino, Pardini, Bagnoli, Georgiev, Nannini, Diridoni. Coach: Luca Cei.

Arbitri: Luisa Proietti e Adriana Bruno.

Parziali: 25-23, 25-16, 25-13.

PONTEDERA – La Pallavolo Massa Carrara è tornata in terra apuana senza punti dallo scontro in casa della capolista nel quarto turno del campionato nazionale maschile di serie B, girone E. Un esito prevedibile, data la forza dei Lupi, ancora a punteggio pieno. Ma il match è stato più combattuto di quanto possa far credere il risultato finale di 3-0. Un match fatto di molti scambi lunghi, con tante difese da entrambi le parti ma con i pontederesi più bravi a mettere a terra i palloni che hanno contato. I massesi nel primo set se la sono giocata alla pari, restando in scia ai quotati avversari e perdendo soltanto nel finale per un paio di scelte sbagliate. Anche nel secondo parziale gli apuani sono rimasti pienamente in partita fino al 15 pari, quando l’arbitro ha fischiato un fallo di posizione, giudicato cervellotico dagli apuani, che ha scaldato gli animi e destabilizzato la squadra. Da quel momento Massa ha spento la spina ed è andata completamente in panne perdendo malamente il set. Il problema è stato che la squadra massese non è riuscita a riprendersi neppure nel terzo set. Ormai in confusione e forse anche sfiduciata, la Pallavolo Massa Carrara nel terzo parziale ha visto dall’inizio scappar via i rivali che hanno finito per vincere con un ampio margine, dimostrando tutta la loro forza, tecnica e mentale.

La squadra del coach Luca Cei rimane così ferma a quota 4 punti in classifica, al termine di una gara che si sapeva essere molto complicata. Non è il caso certo di fare drammi e, anzi, il match può essere preso come lezione salutare in vista del prosieguo del campionato. C’è tutto il tempo per registrarsi e meditare il riscatto. Ora, infatti, Massa dovrà restare a guardare la prossima settimana, visto che osserverà il turno di riposo previsto dal girone a squadre dispari. La Pallavolo Massa Carrara tornerà in campo sabato 15 novembre, alle ore 21, e lo farà ancora in trasferta, a Cecina, contro il Sacma Group Rawplug, penultimo in classifica con un solo punto, che sarà reduce dalla trasferta di Sesto Fiorentino contro il Biauto Jumboffice dopo aver perso in questo turno in casa, al tie break (2-3), contro Arezzo.

Gianluca Bondielli