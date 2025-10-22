Volley b. Biauto Jumboffice al top. Vittoria a Santa Croce

Codyeco Santa Croce

1

Biauto Jumboffice

3

CODYECO LUPI SANTA CROCE: Rocca 24, Peruzzi 1, Matteini 12, Mignano 4, Maletaj 12, Baldini 7, Riccò 1, Bini L., Rasi. All. Bocini.

BIAUTO JUMBOFFICE SESTESE: Giampietri 7, Braito 5, Catalano 15, Della Volpe 21, Marchi 3, Giacomelli 11, Bruni 3, Corti, Pavesi, Del Campo 1, Carminati L. All. Marchi.

Arbitri: Joita e Papini.

Parziali: 25-23, 17-25, 17-25, 23-25.

Convincente prestazione della Biauto Jumboffice Sestese che espugna in quattro set il campo del Santa Croce sull’Arno. Dopo aver perso di misura la frazione iniziale, la squadra diretta da Marchi prende il sopravvento, conquistando secondo e terzo set (ambedue 17-25). Nel quarto, i santacrocesi provano a rientrare in partita e questo scampolo di match risulta equilibrato, finchè sono gli ospiti ad avere la meglio, chiudendo l’incontro 23-25. Tre punti meritati dalla compagine di Sesto Fiorentino che si appresta, sabato prossimo, ad ospitare il Pontedera, sestetto che condivide, proprio con i sestesi, il primo posto nel girone E di Serie B.

Ma. Fi.