Volley B. Biauto Jumboffice firma l’esordio con il successo

Biauto Jumboffice 3Sir Academy Perugia 1

SESTESE: Giampietri 7, Braito 3, Catalano 14, Della Volpe 25, Marchi 1, Giacomelli 13, Bruni 4, Corti, Carminati L. All. Marchi.PERUGIA: Maretti 13, Giovagnoli 5, Grassi 3, Severini 10, Fossa 9, Pellicori 23, Gallinella 3, Vagnetti L., Cassieri, Tamagnini, Buttarini All. Piacentini.

Arbitri: Rapparini e Pentassuglia.

Parziali: 33-31, 25-23, 23-25, 25-20.

Gara molto equilibrata, come dimostrano i parziali, ma, alla fine, è la Sestese a conquistare la prima vittoria stagionale contro il Perugia. Un primo set interminabile che ha visto la buona partenza degli ospiti, poi, ripresi dai padroni di casa. Questo scampolo di partita sembrava non voler finire mai e dopo che i locali falliscono ben 7 set-point, trovano però la forza per chiudere sul 33-31. Resta in bilico pure la seconda frazione, vinta anche questa sul filo di lana dagli atleti diretti da Marchi che, poi, si devono arrendere di misura nel terzo game. Infine, nel quarto set, Della Volpe e compagni riescono ad allungare il passo nella fase conclusiva della frazione, aggiudicandosi l’incontro 25-20.

Ma. Fi.