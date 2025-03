Volley B. BiautoJumboffice in ritmo. Reggio resiste solo un set

BiautoJumboffice

Reggio Emilia

BIAUTOJUMBOFFICE SESTESE: Bottai, Giampietri, Ammannati L., Catalano, Della Volpe, Bruni, Marchi, Corti, Pavesi, Facchini, Giacomelli, Goncalves. All. Marchi.

REGGIO EMILIA: Corbetti, Pavesi, Viola, Magnani, Catellani, Cavazzoli, Bonante, Ronzoni, Tamagnini, Piccinini, Gianferrari L,.All. Panciroli.

Arbitri: Fiori e Gemma.

Parziali: 25-17, 25-22, 25-14.

Eccellente prova della BiautoJumboffice Sestese che piega in tre set il Reggio Emilia. Un muro particolarmente efficace, attacchi incisivi e grande concretezza nel gioco, questi i fattori che hanno permesso ai sestesi di conquistare l’intera posta in palio. I reggiani hanno provato a reagire nella seconda frazione, ma senza successo: 25-22. Tutto facile nel terzo game che ha visto la definitiva affermazione dei pallavolisti allenati da Marchi. Da segnalare, il debutto del giovanissimo Antonio Bottai. Il successo permette alla Sestese di attestarsi al quarto posto in solitaria nel girone D di Serie B.

