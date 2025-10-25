Volley b e b1 femminile. Per Biauto Jumboffice e Savino impegni in casa

Terza giornata dei campionati di Serie B e seconda gara interna consecutiva per la Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley che, domani alle ore 18, ospiterà il Montesport. Dopo lo stop al tie-break col Ripalta Cremasca, le figlinesi hanno voglia di riscattarsi immediatamente e la sfida col Montespertoli dovrebbe essere alla portata delle atlete dirette da Chiappafreddo. Una compagine, quella valdarnese, ben attrezzata e che punta giustamente in alto. Sia la Savino Del Bene Scandicci che la Biauto Jumboffice Sestese, saranno, invece, di scena quest’oggi. Le scandiccesi giocano a Reggio Emilia (ore 20) contro un sestetto che non dovrà essere sottovalutato dalla giovane squadra guidata da Chirichella. In campo maschile, invece, sfida al vertice fra i sestesi e il Pontedera (ore 21 al Pala Lilly di Sesto). Ambedue le formazioni sono a punteggio pieno e quindi ci si attende una partita avvincente ed equilibrata. I pallavolisti allenati da Marchi punteranno a sfruttare il fattore campo con l’immancabile caloroso supporto della propria tifoseria.

Ma. Fi.