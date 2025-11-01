Volley B e b1 femminile. La Savino Del Bene sfida il Montespertoli
La quarta giornata dei campionati di pallavolo di Serie B/1, prevede l’odierna trasferta a Riccione (ore 18) per la Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley. Una gara che, classifica alla mano (sette punti per le valdarnesi e solo uno per le romagnole) non dovrebbe, quindi, rappresentare un test particolarmente complicato per le atlete di coach Chiappafreddo. Ovviamente, le figlinesi sono chiamate a giocare con la dovuta concentrazione, perchè le locali vorranno, comunque, fare bella figura davanti al pubblico amico.
Turno casalingo, invece, per la Savino Del Bene Scandicci che, alle ore 18, ospita il Montesport, sestetto di Montespertoli che è a quota tre in classifica come le scandiccesi. Sfida, dunque, che si preannuncia equilibrata, pur se le giovani pallavoliste della Savino potranno sfruttare il fattore campo.
Nel maschile, infine, la Biauto Jumboffice Sestese è di scena domani (ore 18) a Camaiore contro una rivale di assoluto valore. Servirà, dunque, una prova di livello da parte degli atleti diretti da Marchi per uscire indenni dall’impianto camaiorese.
Ma. Fi.
