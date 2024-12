Volley B È la Stadium la capolista

Con tre vittorie in altrettante gare domenicali, si conclude un turno decisamente positivo per le squadre modenesi impegnate nei tornei minori di pallavolo: roboante la vittoria della Stadium Mirandola contro Montichiari nella gara tra le capoliste del girone C di B maschile, che la squadra di Bicego vince dominando con un 3-0 (25/21 25/19 25/18) che non ammette discussioni, frutto di una condotta di gara accorta e concreta dei mirandolesi, che così conservano il primo posto in solitaria. Con lo stesso risultato di 3-0 (25/22 25/12 25/21) la Kerakoll Sassuolo espugna il difficile campo di La Spezia, grazie ad una ottima prova del giovane Demetrio Soli, e dell’esperto Federico Bombardi, rimanendo al secondo posto, in sic al sorprendente S.Martino in Rio di Francesco Ghelfi. Vince anche il Volley Modena adesso targato Luciano Molinari, che sull’orlo del burrone a Rubiera, sotto 0-2, ribalta completamente la partita andando a vincere 3-2 (23/25 20/25 25/21 25/17 15/10), anche grazie ai 27 punti di Giulia Bozzoli, mentre ne fa 17 Alice Bellini, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in gialloblù, prima di andare al Giorgione Castelfranco Veneto. Nella altre gare del sabato sera, belle vittorie per 3-0 per National Villa d’Oro e Modena Volley, rispettivamente su Villafranca ed ad Asola, mentre con lo stesso punteggio l’Univolley cede nettamente a Scanzorosciate, dopo aver lottato alla pari nel primo set.

Riccardo Cavazzoni