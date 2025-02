Volley B. Firenze lotta a testa alta. Ma è un monologo Sassuolo

Firenze Volley 0 Sassuolo 3

FIRENZE VOLLEY: Grossi 7, Coletti G. 11, Nuti 15, Coletti A. 5, Braito 3, Poltronieri 1, Pontillo 1, Baldanzi L. 1, Tung, Mazzinghi 2, Baldanzi G. L., Boncompagni. All. Giglio.

KERAKOLL SASSUOLO: Montesion 9, Demetrio 15, Giuriati 1, Anceschi 10, Bombardi 12, Sartoretti 10, Zambelli 1, Gavazzi 1, Daolio L. All. Dall’Olio.

Arbitri: Bertonelli e Tizzanini.

Parziali: 19-25, 23-25, 22-25.

Il Firenze Volley, terzultimo in classifica, cede al Sassuolo, terzo in graduatoria nel girone D di Serie B, ma esce, comunque, a testa alta dalla sfida casalinga con l’esperta formazione modenese, guidata in panchina dal mitico “Pupo” Dall’Olio. Una gara giocata con grande impegno dai giocatori allenati da Giglio che hanno fatto il massimo per ostacolare il passo ai quotati antagonisti. Probabilmente, gli ospiti, non si aspettavano una tenace resistenza degli avversari e specialmente nella seconda e terza frazione hanno dovuto dare fondo a tutte le energie per rintuzzare il tentativo di rimonta dei fiorentini che sono andati ad un passo, come testimoniano i parziali, ad aggiudicarsi almeno un set. Nella prossima giornata, stop a tutti i campionati, si riprende il primo marzo.

Ma. Fi.