Volley B. Il Camaiore è troppo forte. Firenze si arrende presto

Upc Camaiore

3

Firenze Volley

0

UPC CAMAIORE: Poli 5, Rau 6, Paoletti 11, Giovannetti 4, Salvadori 3, Mellano 11, Dal Pino 1, Garibaldi L., Riccò 2, Galimberti. All. Francesconi.

FIRENZE VOLLEY: Grossi 12, Coletti G. 5, Mazzinghi 5, Nuti 8, Pontillo, Boncompagni 3, Coletti A. 2, Poltronieri 1, Braito 1, Baldanzi, Tung, Ceccherini L. All. Giglio

Arbitri: Guacci e Scialpi.

Parziali: 26-24, 25-15, 25-11.

Il Firenze Volley spaventa il quotato Camaiore, ma, alla fine, deve cedere per 3-0. Nel primo set, i fiorentini mettono in grande difficoltà gli avversari che si trovano a dover rincorrere(6-8, 12-16 e 19-21) e solamente con un veemente finale, riescono ad imporsi sul filo di lana(26-24). Il notevole sforzo compiuto dagli ospiti nella prima frazione, unita alla salita in cattedra dei lucchesi che, lo ricordiamo, sono la seconda forza del girone Di di Serie B, comporta come il game successivo sia, invece, piuttosto agevole per i camaioresi che prevalgono per 25-15. Ancora più netto il terzo set che si chiude 25-11.

Ma. Fi.