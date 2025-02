Volley B, il netto successo di Montichiari serve per blindare il terzo posto. Ricci Maccarini e Bernardis, l’Hokkaido va di fretta

Montichiari

0

Hokkaido Bologna

3

(18-25, 14-25, 20-25)

MONTICHIARI: Burbello 7, Colella 11, Maccabruni 2, Zamboni 6, Mor 2, Toajari 6, Lumini (L1); Biazzi (l2), Manzati, Sala. Non entrati: Lorenzo Tonoli, Alessandro Tonoli, Ventura, Belpietro. All. Barbieri.

HOKKAIDO: Tassoni, Ronchi 10, Ricci Maccarini 10, Bernardis 12, Reccavallo 10, Bandieri 6, Chiella (L1); Serenari 1, Beneventi, Imperato. Non entrati: Popov (L2), Tito, Bigozzi, Dalfiume. All. Guarnieri.

Arbitri: Buonaccino e Di Dio Perna.

MONTICHIARI (Brescia)

Seconda gara del girone di ritorno e seconda vittoria per la Hokkaido, che a Montichiari, come già in casa con Cazzago, non cede neppure un set. E’ prova di forza, non c’è partita, i rossoblù dominano in lungo e in largo. La crescita è fotografata dalle dichiarazioni del pre partita del tecnico Francesco Guarnieri, a cui segue un’esecuzione perfetta: "Dobbiamo crescere in fase break, a partire dalla battuta". E i break si susseguono, in un match sulla carta non privo di insidie, dopo il cambio di guida tecnica di Montichiari. I padroni di casa cercano la reazione, invece Bologna approfitta di ogni fragilità tecnica e psicologica. Battuta (3 ace), muro (6) difesa e rigiocata vanno che è una bellezza: Bernardis, Maccarini, Reccavallo e Bandieri spingono al servizio garantendo difese e rigiocate e Tassoni in regia sfrutta i suoi uomini, mandandone 4 in doppia cifra: da Ronchi a Ricci Maccarini, da Reccavallo al top scorer Bernardis.

Le altre gare: Ongina-Cazzago 3-0, Arredopark Dual Caselle-Zotup Scanzorosciate 3-0, Cremonese-Benacus 3-2, Crema- Villadoro 0-3, Carpi-Grassobbio 3-1. Oggi: Mirandola-Remedello. Riposa: Modena.

La classifica: Mirandola 42; Villadoro 41; Hokkaido 39; Scanzorosciate 34; Caselle, Benacus 29; Ongina 25; Montichiari 24; Modena 23; Cazzago 22; Cremonese 21; Remedello e Carpi 12; Grassobbio e Crema 11.

Marcello Giordano