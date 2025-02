Volley B. La Biauto gioca da grande. Grosseto resiste solo un set

BiautoJumboffice

3

Invicta Grosseto

1

BIAUTOJUMBOFFICE SESTESE: Giampietri 13, Carminati 7, Catalano 14, Della Volpe 18, Bruni 4, Marchi 3, Pavesi 2, Ammannati L. Giacomelli. All. Marchi.

INVICTA GROSSETO: Lazzeretti 8, De Matteis 9, Cordano 4, Pellegrino 12, Rossi 9, Ielasi 7, Spignese L. All. Rolando.

Arbitri: Albergamo e Verzoni.

Parziali: 20-25, 25-14, 25-22, 25-23.

Partenza da brivido per la BiautoJumboffice Sestese che cede il primo set al Grosseto, ma, alla fine, conquista un successo meritato che gli permette di consolidare la quarta posizione nel girone D di Serie B. Come detto, l’avvio non è stato dei migliori, ma la reazione dei padroni di casa è stata particolarmente incisiva, tanto che la seconda frazione si chiudeva con un perentorio 25-14 per gli atleti diretti da Marchi. Nei successivi set, la partita era abbastanza equilibrata, pur se i sestesi riuscivano a mantenere un minimo margine di vantaggio, utile per aggiudicarsi il match col punteggio di 3-1. Soddisfatto il pubblico di casa che ha, come al solito, sostenuto a gran voce i propri beniamini.

Ma. Fi.