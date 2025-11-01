Volley B maschile e B1 femminile. La Querzoli vuole restare lassù. Life365.eu contro le azzurrine

Assalto alla vetta. Ridotta all’obbedienza anche la gettonatissima Cavallino 4 Torri Ferrara, grazie a una prestazione corale di grande intensità e compattezza, la Querzoli incrocia le traiettorie con la Sios Novavetro San Severino Marche, di scena oggi (ore 16.30) al Villa Romiti, per seguitare il buon momento e, perché no, detronizzare la capolista Osimo (i ‘Senza Testa’ sono avanti di un punto). Lo farà con un Bigarelli in più nel motore.

Incassata l’idoneità agonistica e scacciate le nuvole, il 33enne frontman di Correggio torna infatti a disposizione di coach Visani e adesso è pronto a debuttare in campionato in un match che si preannuncia ostico e combattuto. Rebus Skuodis tra le fila marchigiane: nel derby perso al tie-break, sette giorni fa, contro la Sabini Castelferretti il forte schiacciatore di origini lituane, alle prese con noie muscolari, è stato tenuto precauzionalmente a riposo da coach Federico Domizioli. Che può comunque avvalersi di altri giocatori di palla alta di tutto rispetto, tra i quali l’opposto Palazzesi e lo schiacciatore Marinozzi.

Esame Moma Anderlini per la Life365.eu. Al Villa Romiti (ore 20.30) Folli e compagne, in fiducia siccome rilanciate dalla convincente affermazione a spese di Ostiano, chiedono strada alla meglio gioventù modenese per prendere ritmo e risalire la china di una classifica che vede Forlì intruppata nel ventre molle, in compagnia di Scandicci, San Giorgio Piacentino e proprio la Moma.

Compagine giovanissima, esplosiva e ricca di talento, ma giocoforza carente di esperienza, Modena è infarcita di elementi che a maggio hanno conteso il titolo Under 18 all’Imoco Conegliano, laureatasi campione d’Italia nella finalissima di Vibo Valentia. Guidate da coach Roberta Maioli, background Teodora e attuale allenatrice anche delle azzurrine Under 19, le emiliane sono reduci dagli scivoloni consecutivi contro Ravenna e Campagnola Emilia e, dunque, animate da propositi di riscatto. Occhio a Lisa Monari (schiacciatrice), Alice Guerra (centrale) e Stella Cornelli (libero), tutte già nel giro delle nazionali giovanili.

Marco Lombardi