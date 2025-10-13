Volley B maschile. Esordio ok della Npsg

Npsg Elettrosistemi 3 Mondovì 0 (25-17; 25-18; 25-14)

NPSG ELETTROSISTEMI SPEZIA: Zanni, Ribolini, Buffo, Girelli, Alletti, Chadchyn, Orlandi, Chirila, Sozzi, Currarino, liberi Borrello e Rossini. All. Parisi, vice Tagliatti.

MONDOVÌ: Polizzi, Giovannetti, Bosio, Genesio, Menardo, Camperi, Carrelli, Bellanti, Cardano, Catena, Garello, Candela, Coppa, Berutti. All. Bertini

Arbitri: Fiori e Fantoni

LA SPEZIA – Esordio con il botto migliore per la Npsg Elettrosistemi che ha tenuto la partita sempre saldamente nelle proprie mani, controllando con tranquillità ogni singolo set e conducendo le danze sempre con 4/5 punti di vantaggio. Ottimo il servizio che ha creato non pochi problemi alla ricezione avversaria, costringendo il Mondovì ad un gioco spesso scontato e preda del muro spezzino. "Ottime le prove di tutti i ragazzi con uno Zanni padrone assoluto e tranquillo in ogni momento del gioco – commenta il gm Beppe Tartaglia – con Alletti, Chadchyn e Buffo che sono andati a terra con ottime percentuali e Chirila che ha murato con tranquillità. Una menzione speciale la meritano il libero Rossini ed il centrale Sozzi, scesi in campo senza timori reverenziali, incoraggiati dai compagni".

Ilaria Gallione