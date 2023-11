Volley b maschile. Forlì ci riprova: cerca i primi punti in trasferta

Nuovo esame di marchigiano per la Querzoli nel campionato di volley maschile di serie B (girone E). Forlì scende a Castelferretti, frazione di Falconara Marittima in provincia di Ancona, per misurarsi alle 18 con la Pallavolo Sabini nel caldo catino del ‘PalaLiuti’. Ribaltato il Titano, i boys di Gabriel Kunda cercano conferme e primi punti lontano da casa, dove finora sono arrivate solo delusioni, per incrementare il distacco (+1) dal ventre molle della classifica.

La Sabini di coach Maurizio Fabbietti viene da un lusinghiero 5° posto nella passata stagione e non fa mistero di ambire ad alzare l’asticella; attualmente staziona al 6° posto con 6 punti (+2 su Forlì e una gara in meno). Oltre all’esperienza di Giuliani (palleggiatore), Marchetti (libero) e Mariotti (schiacciatore) occhio a Matteo Mancinelli, martello rivelazione dell’ultimo torneo. Al centro c’è Christian Mazzanti, reduce dalla serie A3.

Turno di riposo per le ragazze della Bleu Line.

m. lo.