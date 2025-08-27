Volley b maschile. Forlì, raduno al via per il nuovo corso: "Siamo carichi»

La Querzoli Volley Forlì riattacca la spina. Agli ordini del nuovo coach Claudio Visani, succeduto a Gabriel Kunda, ha preso il via al Ginnasio sportivo la preparazione atletica dei biancoblù, giunti al loro decimo campionato consecutivo in serie B, in vista del debutto stagionale dell’11 ottobre al Villa Romiti contro San Marino.

Confermata in larga parte la squadra cha ha chiuso all’ottavo posto la stagione 2024-25, innervata da innesti mirati: il palleggiatore Mattia Massaro e il centrale Andrea Graziani, entrambi provenienti dalla Sab Group Rubicone, il libero Matteo Pirazzoli, ex Ravenna e Monza in A1, nonché il jolly Marco Silvestroni, per il quale si tratta di un ritorno. Mentre dal settore giovanile sono stati promossi Andrea Camprincoli, Alessandro Tassinari e Giuseppe Trento.

Anche la nuova dirigenza ha voluto portare un caloroso saluto e il proprio in bocca al lupo agli atleti e ai componenti dello staff: "Siamo felici e carichi per questa nuova avventura, che affrontiamo con grande fiducia nel gruppo e nel lavoro che verrà svolto sul campo da gioco. L’obiettivo è affrontare ogni partita con determinazione e passione, onorando la maglia e la nostra città. Che sia un anno ricco di soddisfazioni". Già fissato, intanto, il primo test match: il 12 settembre contro la Sab Group Rubicone a domicilio. Dopodichè il Memorial ‘Monari’ a Ravenna nell’ultimo weekend del mese.

m. lo.