Volley B maschile, il tecnico ha raccolto l’eredità di Guarineri che ha portato i rossoblù a un passo dai playoff promozione. Hokkaido, De Marco mette in chiaro le priorità: "Crescere deve essere il nostro obiettivo»

La nuova stagione si avvicina. E in casa Hokkaido crescono entusiasmo e ottimismo. Bologna è inserita nel girone mare del campionato di serie B di pallavolo, con formazioni romagnole e marchigiane, e non mancheranno le difficoltà per i rossoblù. Ma le sensazioni sono positive. "Nelle Marche ci sono diverse formazioni costruite per andare a caccia del salto di qualità e di categoria, come pure Rubicone. Ma le prime tre settimane di preparazione mi hanno dato buone sensazioni. Abbiamo un gruppo di qualità, che può giocarsela con tutti. Dovremo crescere a livello individuale e di squadra, saremo la squadra più giovane del campionato, ma abbiamo ragazzi di valore e talento". Così Roberto De Marco, il nuovo tecnico dell’Hokkaido, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Francesco Guarnieri, che nella scorsa stagione ha portato i rossoblù a un passo dai playoff promozione.

E’ di ieri, al PalaOwens di Calderino, la presentazione ufficiale del mondo Pallavolo Bologna, che include Pallavolo San Lazzaro e Zola. Presentazione effettuata, il focus torna alla preparazione della stagione alle porte.

Coach Roberto De Marco, prime sensazioni?

"Lavoriamo dal 21 agosto. Sto conoscendo il gruppo, che è già molto affiatato, giovane, sereno ed entusiasta. Sono ingredienti interessanti da cucinare. La voglia di far bene non manca e la società ci offre una presenza costante in palestra, con staff medico, di terapisti e preparatori. In serie B non è scontato. I ragazzi avranno la possibilità di continuare a crescere, che è quello che conta, c’è una bella energia. Qualcosa nella squadra è cambiato: in regia, nel ruolo di libero e nelle rotazioni degli attaccanti: c’erano ragazzi pronti a partire, chi è rimasto ed è arrivato è di qualità. In questa squadra e nelle sue prospettive credo fermamente".

I tasti su cui batterà e sta battendo?

"Non parliamo di obiettivi di classifica, ma di miglioramenti tecnici individuali e di squadra, come è giusto con una squadra che ha 20 anni di età. Fin qui abbiamo lavorato tanto sulla tecnica di base, battuta e ricezione, perché abbiamo la possibilità di essere una squadra varia e imprevedibile, fantasiosa e in grado di sfruttare bene tutta la rete. L’obiettivo sarà ritagliarci il nostro spazio e crescere di settimana in settimana".

Quando inizierete a misurarvi con le prossime avversarie?

"Ormai ci siamo, il 19 giocheremo la prima amichevole sul campo del Rubicone, la settimana successiva disputeremo il torneo dedicato a Vanni Monari con Forlì e Ravenna di serie B e Ravenna serie C e il 6 ottobre giocheremo nuovamente con il Rubicone in casa. Sarà l’ultima amichevole: questi saranno i banchi di prova che ci diranno a che punto siamo in vista della stagione che partirà l’11 e il 12 ottobre".

Marcello Giordano