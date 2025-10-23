Volley B maschile. La Sios Novavetro è tornata vittoriosa dalla gara a San Marino

Una solida Sios Novavetro San Severino espugna il campo di San Marino per 3-1 e raccoglie i suoi primi tre punti della stagione. Un riscatto immediato e importante per il prosieguo del campionato di serie B dopo la sconfitta casalinga dell’esordio contro il Loreto (0-3). Nel primo set la squadra è partita contratta, ma poi ha trovato compattezza in difesa e in attacco vincendo il parziale col punteggio di 25-23. La seconda frazione di gioco ha visto i settempedani padroni del campo fino al 22-17, poi i locali sono cresciuti e hanno messo in difficoltà la Sios, capace comunque di chiudere il set in proprio favore (25-23). San Marino ci ha creduto di più nel terzo parziale fino a vincere per 25-18. La formazione di coach Federico Domizioli, però, non si è fatta intimorire: è rientrata in campo equilibrata e determinata, ha lottato punto a punto (fino al 21-21) e poi con battuta e muro perfetti ha chiuso il conto sul 25-22. Mvp del match è stato l’opposto Lorenzo Palazzesi. Sabato alle 17 match interno contro la Sabini Castelferretti.