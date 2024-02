Volley b maschile. Sestese di forza. Bastano tre set

JUMBOFFICE SESTESE

3

VOLLEY CLUB ORTE

0

M.JUMBOFFICE SESTESE: Badii 2, Catalano 20, Della Volpe 14, Bruni 4, Giacomelli 5, Buoncompagni 1, Nuti 2, Ceccherini L. All. Marchi

VOLLEY CLUB ORTE: Scarponi 1, Ottaviani 4, Di Muzio 7, Colucci 6, Moscatiello 4, Parolisi L., Santi 1. All. Sacchinelli.

Arbitri: Crovetti e Calandra

Parziali: 25-14, 25-13, 25-23

Tutto facile per la Maxitalia Jumboffice Sestese che piega in tre set l’Orte, fanalino di coda del girone F di Serie B. La compagine di Sesto resta nelle zone medio-alte della graduatoria, in una posizione di assoluto valore.

Ma.Fi.