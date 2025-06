Volley B maschile, ufficiale il nuovo allenatore: "Felice di arrivare in una piazza così importante». La prima conferma in rosa è Ricci Maccarini. La Hokkaido a De Marco: "Una grande chance»

L’attesa è finita, la Hokkaido ha ufficializzato il nuovo tecnico in vista della prossima stagione di serie B maschile di volley, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane: a sedere sulla panchina rossoblù sarà Roberto De Marco, ex centrale classe 1972, che in carriera ha vestito anche la casacca del Paolo Poggi in B1 maschile e che da tecnico porta in dote una lunga esperienza maturata tra Serie B e campionati giovanili Forlì, Ravenna (Atlas e Consar) e Sab Rubicone.

Nell’ultima stagione De Marco ha guidato Ferrara, in B maschile, e proprio in virtù della lunga esperienza giovanile e della linea verdissima del club rossoblù il presidente Cappelletti e il diesse Pedretti lo hanno fortemente voluto. "Sono molto contento di avere l’opportunità di allenare in una piazza importante come Bologna. Ringrazio molto la società per la fiducia che mi ha dimostrato e farò del mio meglio per ricambiarla", ha dichiarato il nuovo allenatore della Hokkaido.

Con l’arrivo di De Marco, può partire il mercato. A sbloccarlo, la riconferma ufficiale dell’opposto titolare classe 2003 Lorenzo Ricci Maccarini, che il tecnico ha già allenato nelle giovanili ravennate e al Rubicone. Nonostante i 22 anni, Maccarini sarà tra i giocatori più esperti della prossima Hokkaido, dove Pedretti è al lavoro per la conferma di Tassoni (2007) in regia, con l’inserimento dal settpre giovanile di Luca Falzone (2008) alle sue spalle.

Conferma in vista per Imperato (libero) e Bigozzi (centrale), nazionali Under 18 che la prossima stagione saranno titolari. Con loro punta a un ruolo da protagonista e alla riconferma lo schiacciatore nazionale Under 19 Dalfiume e Davide Bernardis, mentre in settimana si capirà se capitan Ronchi rimarrà in rossoblù o lascerà per cercare un’avventura in serie A.

La prima conferma ufficiale, intanto, è Ricci Maccarini: "Sono entusiasta di rimanere a Bologna per la prossima stagione. Dopo un primo anno positivo, ho ritenuto ci fossero le condizioni giuste per proseguire questo percorso insieme, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro fatto e contribuire alla crescita del gruppo. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma anche delle potenzialità che possiamo esprimere".

Intanto Pallavolo Bologna è in cerca di un nuovo responsabile del settore giovanile dopo l’addio di Riccardo Not, l’uomo che ha contribuito a portare in prima squadra e prima ancora nelle selezioni territoriale, regionale e nazionali, tanti ragazzi bolognesi per una prima squadra ad oggi costruita in grande parte in casa.