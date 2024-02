Volley B maschile. Zephyr in caduta libera: "Non siamo all’altezza»

Pallavolo Saronno

3

Zephyr Mulattieri

0

(25-10; 25-19; 25-12)

PALLAVOLO SARONNO: Caprotti 8, Priore 8, Marelli 1, Fontana 12, Fumero 7, De Bernardi 2, Falanga 5, Gaggini 11, libero Miele. All. Chiofalo

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Vescovi 8, Benevelli 0, Conti 4, Calcagnini 4, Sisti 3, Bottaini 9, liberi Rossini e Giannarelli; n.e. Rossini S., Orlandi, Fontona, Alderete. All. Delvecchio.

Arbitri: Parola e Turco

SARONNO – La Zephyr Mulattieri Valdimagra non riesce più a vincere e cade anche contro la Pallavolo Saronno, una delle dirette concorrenti alla salvezza. Lo fa subendo un netto 3-0 che riflette a pieno l’andamento di un match in cui i padroni di casa hanno praticamente sempre avuto in mano il pallino del gioco. Una sconfitta che lascia la Zephyr in una situazione preoccupante in classifica, al penultimo posto con 9 punti. Tanta amarezza nella parole di coach Delvecchio dopo l’ennesima sconfitta della sua squadra.

"Ormai c’è poco da dire – dice il tecnico della Zephyr – con tutte le cose che sono successe non siamo all’altezza di questa categoria. Anche se proviamo a lottare non abbiamo i mezzi per competere con le altre squadre e lo dimostrano i parziali. Facciamo fatica ad arrivare a 20 punti e quando ci arriviamo è perché gli avversari calano. Anche questa volta abbiamo faticato tutti e tutti i fondamentali, nessuno escluso".

Risultati 16ª giornata Serie B: Malnate–Parella Torino 3-0, Alto Canavese-Grafiche Amodeo 3-0, Ormezzano-Alba 3-2, Caronno-Tomcar 1-3, Trading Logistic-Ciriè 3-1. Riposa: Mozzate. Classifica: Alto Canavese 36, Tomcar e Caronno 35, Malnate e Ciriè 31, Trading Logistic 24, Parella 23, Alba 18, Ormezzano e Saronno 16, Mozzate 12, Zephyr Mulattieri 9, Grafiche 2.

Ilaria Gallione