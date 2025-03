Volley B: prestazione incolore di ricci maccarini e bernardis. villadoro resta comunque a una lunghezza di distacco. Hokkaido, un’occasione perduta per riprendersi il secondo posto dietro Mirandola

Hokkaido Bologna 2Imecon Crema 3(28-26, 20-25, 25-27, 25-21, 11-15)

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 1, Ronchi 13, Ricci Maccarini 25, Bernardis 16, Reccavallo 13, Bandieri 3, Chiella (L1); Serenari 1, Beneventi, Popov (L2), Bigozzi 6, Imperato. Non entrati: Tito, Dalfiume. All. Guarnieri.

IMECON CREMA: Carcereri 2, Lavorato 7, Malvestiti 22, Pagliarini, Mari 8, Salsi 14, Pisoni (L); Fregnani 10. Non entrati: Garlaschelli, Ferrari, Dannunzio, Miretta, Franchini. All. Invernici.

Arbitri: Albonetti e Pulcini.

Occasione persa per la Hokkaido, testacoda fatale. Bologna perde l’occasione di riprendersi il secondo posto ai danni di Villadoro, ko a domicilio con la capolista Mirandola: a domicilio crolla pure la Hokkaido, ko con il fanalino di coda Crema, che risale al terzultimo posto, Doveva essere una pratica facila da sbrigare, sulla carta, quella del fine settimana. Invece che qualcosa non vada lo si nota subito, con i rossoblù che vincono il primo set in volata. Poi si perdono, vanno sotto e agganciano il tie break prima della sconfitta finale. Rimedia un punticino buono per il -1 su Villadoro, che ha una gara in più. Ma commette pure la bellezza di 44 errori punto tra battuta (27) e attacco (17), due set regalati: si spiega così, il ko, con la serataccia che coinvolge in primis l’opposto Ricci Maccarini e Bernardis (29 errori punto in due). La Hokkaido è superiore in ricezione (52 per cento contro 31) e attacco (48 a 36), ma sbaglia di tutto e di più. Ma il secondo posto del campionato resta a un passo.

Le altre gare: Villadoro-Mirandola 0-3, Cazzago-Carpi 3-0, Modena-Montichiari 3-1, Mgr Grassobbio-Caselle 0-3, canzorosciate-Ongina 3-2, Remedello-Benacus 3-0. Ha riposato: Cremonese.

La classifica: Stadium Mirandola 48; Transports Villadoro 41; Hokkaido Bologna 40; Zotup Scanzorosciate 36; Arredopark Dual Caselle 32; Veneto Benacus 29; Modena Volley Canottieri Ongina 26; Radici Products Cazzago 25; Ferramenta Astori Montichiari 24; Cremonese 21; Kema Asola Remedello 15; Imecon Crema 13; Univolley Carpi 12; Mgr Grassobbio 11.

Marcello Giordano