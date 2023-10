Volley b. San Marino rompe il ghiaccio

Il derby con il Rubicone San Mauro, giocatosi al Pala Casadei di Serravalle, è servito alla PromoPharma San Marino per muovere la classifica. Nonostante le tante assenze, la squadra di Ricci si è imposta per 3-2: 25-17, 25-27, 28-26, 22-25, 17-15. Menzione speciale per Matteo Bernardi, capitano di giornata e autore di un’ottima prestazione (17 punti con 5 muri).

Il tabellino: Frascio 30, Carigi 5, Ricci 10, Kiva 22, Bernardi 17, Muccioli 3, Rizzi (L). Non entrati Donini, Garattoni, Conti, Gasperoni e Borghesi. All.: Ricci.