Volley B: successo in trasferta a Fermo, il tecnico De Marco: "Possiamo ancora limare molti aspetti». L’Hokkaido corre a tutto gas

DON CELSO

HOKKAIDO BOLOGNA

(21-25; 27-25; 21-25, 22-25)

DON CELSO : Pulcini 4, Schiavoni 9, Beldomenico 5, Angeli 17, Bizzarri 12, Bonanni 1, Stella (L1); Saudelli, Luzi, Muscolini, Viciedo 13. Non entrati: Di Felice, Vita, Petetta (L2). All. Mobbili.

HOKKAIDO BOLOGNA: Falzone 1, Tapparo 8, Ronchi 17, Tito 3, Bernardis 18, Bandieri 9, Imperato (L1); Serenari 1, Russello 8, Ricci Maccarini 12, Rivola 1. Non entrati: Gamberini, De Cocinis (L2), Branco. All. De Marco.

Arbitri: Sacrini e Cetraro.

Seconda giornata e seconda vittoria: l’Hokkaido passa a Fermo e prosegue la marcia a punteggio pieno nel campionato di serie B maschile di volley.

Bologna ci riprova: un anno fa fu la sorpresa e si giocò i playoff promozione per la A fino a due giornate dal termine del campionato.

Quel che sarà a livello di classifica è tutto da vedere, ma la prima trasferta dell’anno conferma come i rossoblù abbiano intenzione di provare a stupire ancora. L’Hokkaido vince e convince, perché lo fa in un modo non convenzionale per la squadra più giovane del torneo. Perde sì il secondo set 27-25, ma ne vince tre in volata, in barba alla mancanza di esperienza alla quale sopperisce con gioco, idee, tenuta fisica e mentale. Vince nel giorno in cui due titolari come Ricci Maccarini e Russello, partono dalla panchina causa acciacchi: ma le bande Ronchi e Bernardis sono trascinanti, Tapparo e Tito ci mettono del proprio nei primi due parziali.

Poi Ricci Maccarini e Russello entrano nel terzo e mettono a terra 20 punti nel set e mezzo mancante per chiudere la pratica, dimostrando come Bologna abbia qualità, panchina e soluzioni diverse a seconda delle evoluzioni della partita. Partita complicata, perché Fermo difende e copre, costringe Bologna a giocare e rigiocare, scoprendone talvolta i nervi, che però non saltano mai quando la palla pesa.

"Possiamo limare molti aspetti – commenta De Marco –, ma vincere una partita così non era scontato. Vittoria preziosa". Ancora di più per morale, consapevolezza e fiducia di una squadra dai 20 anni di età media.

Le altre gare del girone D: Montorio-Forlì 0-3, Grottazzolina-Ravenna 3-1, Falconara-Ferrara 1-3, Osimo-Rubicone 3-2, San Marino-Novavetro 1-3, Macerata-Loreto 3-1.

La classifica: Cavallino 4Torri Ferrara, Hokkaido Bologna, Paoloni Macerata 6; Libertas Osimo 5; Querzoli Forlì, Sab Group Rubicone 4; Novavolley Loreto, M&G Grottazzolina, Sios Novavetro 3; Beach&Park San Marino 2; Don Celso Fermo, Sabini Falconara, Consar Pietro Pezzi Ravenna, Montorio 0.