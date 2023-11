Volley B1 donne: alle ore 20,30 a Garlasco. Clai pronta per il grande salto. Caliendo: "Abbiamo lavorato sodo» La Clai Imola torna in campo a Garlasco per affrontare la squadra di casa. Coach Caliendo ha preparato le ragazze con lavoro sulla tecnica per limitare il gioco avversario. Sarà una partita difficile, un ulteriore banco di prova per le imolesi.