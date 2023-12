Volley b1 donne: buona prestazione del gruppo anche contro rubiera. La Clai di Caliendo vince e può sognare in grande

CLAI IMOLA

3

GIUSTO SPIRITO RUBIERA

1

(20-25; 25-21; 26-16; 25-18)

CLAI IMOLA: Arcangeli 14, Cavalli 1, Cammisa 13, Migliorini 11, Mastrilli, Rubini 22, Gaffuri, Esposito 2, Missiroli, Rizzo 13. Fazziani ne, Casotti ne, Lanzoni ne. All. Caliendo.

GIUSTO SPIRITO RUBIERA: Bandieri 2, Bici, Bortolamedi, Mescoli 20, Giardi 13, Aluigi 3, Reverberi, Paolini, Salas, Bianchini 9, Cantamessa 5, Dorta, Barbieri. All. Ghibaudi.

Arbitri: Natalini e Tosti.

La giornata delle buone notizie, la Clai di Caliendo, giocando una partita di ottimo livello, si è presa la vittoria con il Giusto Spirito Rubiera e pure il primato in classifica sfruttando la sconfitta di Gosselengo sul campo del Mosaico Ravenna. Un turno in cui la Clai ha giocato una partita incredibile, la squadra di Nello Caliendo dopo essere finita sotto nel primo set, ha reagito alla grande vincendo quelli successivi e mettendo al tappeto la forte squadra reggiana.

Tre punti d’oro per una squadra che sta crescendo e sul campo riesce ad imporre il proprio gioco. Adesso che è arrivata in testa la Clai non deve fermarsi, già nel prossimo turno non sarà semplice confermare il primato nella trasferta di Sassuolo che si giocherà sabato pomeriggio in Emilia.

a.m.