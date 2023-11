Volley b1 donne. Clai, sconfitta che brucia contro la Libertas Forlì. Non bastano Rubini, Esposito e Cammisa La Clai Imola perde 3-2 in casa della Libertas Forlì, nonostante il vantaggio accumulato nei set. Le padrone di casa hanno dimostrato maggiore efficacia nelle fasi cruciali della partita. Un passo falso inatteso per Imola, che dovrà rialzarsi nel prossimo turno di campionato.