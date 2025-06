Volley B1 donne: dopo la rinuncia all’A2 diversi gli addii importanti. Vtb, Saccani rimane. Nel mirino c’è Ronchi

Prime novità di mercato, in casa Volley Team Bologna. Dopo la rinuncia alla serie A2 e agli addii della capitana Laporta (a Trento in A2), della centrale Pulliero (in A2 ad Altamura) e Tellaroli (accasatasi in B1 a Verona dall’ex tecnico rossoblù Zappaterra), arrivano anche le prime conferme da parte del club che ha vinto l’ultimo torneo di B1 femminile di pallavolo.

Rimarrà per il quarto anno consecutivo la regista Federica Saccani, classe 1998: è una conferma di spessore, dal momento che Saccani è una delle palleggiatrici più forti della categoria e con Bologna ha ottenuto due promozioni in tre anni, e altrettante Coppa Italia di B1. Con lei rimarranno pure le centrali Fucka e Neriotti, quest’ultima alla quarta stagione in rossoblù consecutiva al pari di Saccani, papabile neo capitana.

Infine ha dato disponibilità a rimanere pure la schiacciatrice Sofia Taiani, una delle grandi protagoniste dell’ultima stagione. In pratica, la Fcredil ha bisogno di trovare una schiacciatrice e un’opposta per chiudere il sestetto in tal senso i rumors non mancano.

Per il ruolo di attaccante ricevitrice, ci sono contatti con Greta Pinali, giocatrice che garantisce fisicità e braccio pesante: ex Coveme San Lazzaro, con cui vinse la B1 nel 2018, la giocatrice bolognese ha conosciuto l’A2 con San Giovanni in Marignano, Montale e Offanengo e nell’ultima stagione era tornata in B1 a Cesena, riavvicinandosi a Bologna, di cui ora è vicina a vestire la maglia.

Prenderà quasi certamente il posto di Frangipane, che dopo la rinuncia alla A2 del Vtb dovrebbe unirsi a Laporta, Tellaroli e Pulliero in cerca di una nuova avventura.

Per il ruolo di opposta, invece, si guarda in casa Forlì e al talento della classe 2007 Sabina Ronchi, mancina che in questa stagione ha ben figurato in campionato contro le ragazze di coach Ghiselli. All’appello manca il nuovo libero titolare: ruolo che il diesse Generali e il tecnico meditano di coprire lanciando un elemento promettente del settore giovanile. Tra i nodi da sciogliere anche il futuro delle 2006 Malossi e De Paoli, della 2005 Bongiovanni e della 2004 Cavicchi, in pianta stabile in prima squadra lo scorso anno, ma poco impiegate, seppure preziose come pedine tattiche: da capire se la dirigenza deciderà di mandarle a giocare nella seconda squadra in B2 o comunque in prestito ad altre squadre, per garantire loro continuità di gioco e maturazione, o se invece deciderà di insistere su di loro per completare il roster.

Marcello Giordano