Volley b1 donne. Fatro, a Ravenna non basta Casini

Mosaico Ravenna

3

Fatro Ozzano

0

(25-21, 25-15, 27-25)

MOSAICO : Bacchi 17, Vianello (L1), Bacchilega 11, Ollino 13, Tosi 12, Bendoni 3, Vingaretti, Sbano (L2); Testi 1, Benzoni. Non entrate: Toniolo, Gennari, Caruso, Engaldini. All. Tisci.

FATRO OZZANO: Monaco 2, Pavani 6, Ferrari 9, Casini 15, Guerra 1, Pedrazzi 1, Righi (L1), Pedretti (L2); Bondavalli 3, Ghiberti, Coco 4. Non entrate: Ndiaye, Carnevali. All. Turrini.

Arbitri: Mochi e Natalini.

Serata no per la Fatro Ozzano: sfuma la quinta vittoria consecutiva. Bolognesi ko a Ravenna, dove la disperazione e la necessità di punti salvezza delle padrone di casa ha la meglio. Non bastano i 15 punti di Casini e il 30 per cento in attacco alla Fatro, comunque a +12 sulla zona retrocessione.

Le altre gare: Rubiera-Sassuolo 3-1, Garlasco-Pavia 3-0, Gossolengo-Forlì 3-1, Piacenza-0-3, Modena-Campagnola 3-1. Ha riposato: Clai Imola.

La classifica: Rubiera 37; Clai Imola 36; Garlasco 35; Gossolengo 34: Campagnola 25; Forlì, Fatro Ozzano 23; Modena 21; Sassuolo 18; Ravena 13; Pavia, Genova 11; Piacenza 1.

m. g.